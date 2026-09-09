La stagione sportiva è ormai entrata nel vivo, ma il calciomercato sembra non conoscere pausa. E ovviamente, in casa Roma, il nome più osservato dall'estero è quello di Manu Koné. Il centrocampista giallorosso è rimasto nella Capitale dopo un'estate di tanti interessamenti e davvero poche offerte soddisfacenti. A inizio estate ci aveva provato l'Atletico Madrid, ma senza neanche avvicinarsi alle richieste della Roma, poi nell'ultimo giorno di mercato era spuntato il Chelsea, ma 'sono stati solo contatti informativi', per citare il ds D'Amico. Ora però, stando al giornalista del The Athletic David Ornstein, anche il Liverpool sarebbe interessato al centrocampista francese. "Penso che ci sia interesse dei Reds per Koné della Roma, e avranno anche altre opzioni. E' stato vicinissimo al Chelsea prima che virassero su Camara, vedremo in che posizione si troverà la Roma nella finestra invernale. E' stato esaminato molto attentamente dal Manchester United e penso che al Liverpool piaccia", le sue parole. Intanto Koné è concentrato sulla Roma ed è uno degli elementi fondamentali per Gasperini, come è giusto e normale che sia.