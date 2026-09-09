Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fenerbahce-Roma, sfida valida per la prima giornata della League Phase di Champions League in programma domani alle 18:45 al Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Una partita che, al di là del campo, simboleggerà ufficialmente il ritorno della squadra giallorossa tra le grandi d'Europa. Erano 7 anni, infatti, che la società capitolina non partecipava alla massima competizione europea per club. Un traguardo raggiunto con fatica e determinazione la scorsa stagione e che ora la Roma vuole vivere al massimo. Per questo motivo, alla vigilia dell'esordio, i canali social della squadra giallorossa hanno condiviso un video davvero emozionante. Un filmato da brividi, che inizia con un Olimpico vuoto e si conclude con il boato dei tifosi e il motto Ad Astra. Un vero e proprio countdown in modalità viaggio nello spazio perché, come compare in sovrimpressione negli ultimi secondi del video, "è ora di puntare alle stelle". L'attesa cresce, la voglia di essere protagonisti anche: la Roma è pronta a giocare in Champions League.