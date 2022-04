Champions League, show all’Etihad: il Manchester City vince 4-3 col Real Madrid

Spettacolo puro nella semifinale di andata, con il City sempre in vantaggio e un Real che non si arrende mai

La semifinale di andata tra Manchester City e Real Madrid è un vero e proprio show. Nel primo round all'Etihad la squadra di Guardiola vince 4-3, anche se probabilmente avrebbe meritato un successo più largo viste le tante occasioni create. Ma davanti c'è il re della Champions League, Carlo Ancelotti, con il suo Real che non muore mai. In vantaggio vanno subito i citizens con Kevin De Bruyne al 2', poi il raddoppio di Gabriel Jesus all'11'. Ad accorciare le distanze è il solito Benzema al 33', ma poi nella ripresa è Foden a ristabilire il doppio vantaggio. Tempo due minuti e il Real torna sotto con il 3-2 firmato Vinicius, poi al 74' il super gol di Bernardo Silva. Sembra finita, poi all'82' il cucchiaio su rigore di Benzema all'82'. Tra una settimana il match di ritorno: si ripartirà dal 4-3 per il City.