Champions League, poker del Napoli contro il Liverpool. Inter ko a San Siro

Seconda giornata di Champions League per le squadre italiane. Dopo Juventus e Milan, questa sera è il turno di Napoli-Liverpool e Inter-Bayern Monaco. Gli azzurri passano in vantaggio al 5' con il rigore trasformato da Zielinski. Pochi minuti più tardi arriva anche l'occasione per il raddoppio sempre dagli undici metri, però Osimhen sbaglia. Ma è solo questione di tempo. Al 31' Anguissa firma il 2-0. La squadra di Spalletti non è sazia e segna la terza rete con Simeone al 44'. In avvio di ripresa arriva anche il poker con la doppietta di Zielinski. Pochi secondi dopo il Liverpool accorcia con Luis Diaz. Il match termina 4-1. L'Inter, invece, parte male nella competizione europea. I nerazzurri subiscono un gol nel primo tempo da Sané al 25' e nella ripresa l'autorete di D'Ambrosio fissa il punteggio sul 2-0 per i tedeschi.