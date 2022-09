Champions League, un super Mbappé stende la Juve. Il Milan pareggia in Austria

Notte abbastanza amara quella del martedì di Champions League per le due italiane. La Juventus perde a Parigi 2-1 contro il PSG che avrebbe meritato un vantaggio ben più ampio. Per i parigini è andato a segno Mbappé con una doppietta, condita da delle super giocate di Neymar. Gol di McKennie, invece, per i bianconeri. Il Milan riesce a strappare solamente un pareggio in trasferta in Austria contro il Salisburgo. Per la squadra di casa è andato in gol Okafor, mentre per i rossoneri Saelemaekers.