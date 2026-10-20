Serata da incubo per Mateo Guendouzi. Il centrocampista del Fenerbahce, infatti, è stato protagonista in negativo del pareggio per 2-2 contro lo Slavia Praga. I turchi avevano indirizzato la gara in appena 11' con le reti di Aydin e Greenwood, ma al 15' un retropassaggio dell'ex Lazio è diventato l'assist perfetto di Provod che, dal cuore dell'area di rigore, ha battuto Ederson riaprendo la partita. Al 90', poi, la beffa per il Fener e il gol di Pavel che ha siglato il definitivo 2-2. Nell'altra gara del pomeriggio, il Borussia Dortmund ha battuto 2-1 il Sabah a domicilio con doppietta di Guirassy.