Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della sfida di Champions League all'Olimpico

Redazione
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La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico dopo l'amaro ko della scorsa settimana contro il Real Madrid. I giallorossi questa sera ospitano lo Slovan Bratislava nella terza giornata della League Phase. A dirigere la sfida è lo svizzero Sandro Schärer. Il direttore di gara è coadiuvato dai connazionali De Almeida ed Erni, con il quarto uomo Kanagasingam. Al Var San con l'AVar Kwiatkowski.

Roma-Slovan Bratislava, la moviola:

56' - Calcio di rigore per la Roma: punito l'intervento falloso di Blackman sull'incursione di Wesley in area. L'arbitro era a pochi passi e ha indicato subito il dischetto.
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49' - Proteste da parte di Wesley per un possibile tocco di mano di su un suo cross dalla sinistra, per l'arbitro è solo calcio d'angolo.

20' - Giallo per Barseghyan: il giocatore dello Slavia punito per una simulazione dopo un presunto fallo commesso da Hermoso.

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