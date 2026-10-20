Gasp-Totti, il siparietto alla presentazione del libro è tutto da ridere. Poi la promessa

La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico dopo l'amaro ko della scorsa settimana contro il Real Madrid. I giallorossi questa sera ospitano lo Slovan Bratislava nella terza giornata della League Phase. A dirigere la sfida è lo svizzero Sandro Schärer. Il direttore di gara è coadiuvato dai connazionali De Almeida ed Erni, con il quarto uomo Kanagasingam. Al Var San con l'AVar Kwiatkowski.

Roma-Slovan Bratislava, la moviola:

56' -per la Roma: punitosull'incursione diin area. L'arbitro era a pochi passi e ha indicato subito il dischetto.

49' - Proteste da parte di Wesley per un possibile tocco di mano di su un suo cross dalla sinistra, per l'arbitro è solo calcio d'angolo.

20' - Giallo per Barseghyan: il giocatore dello Slavia punito per una simulazione dopo un presunto fallo commesso da Hermoso.