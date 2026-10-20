Seconda di Champions in casa e seconda all'Olimpico anche per Francesco Totti che dopo il match contro il Real Madrid è presente anche contro lo Slovan Bratislava. L'ex capitano giallorosso lo aveva promesso a Gasperini ed è tornato anche oggi. Prima dell'ingresso all'interno dello stadio ha parlato con Dybala. Lungo colloquio tra lui e Paulo che è infortunato e indisponibile per la sfida di questa sera. Poi ha salutato e abbracciato Malen che invece giocherà dal primo minuto e guiderà l'attacco. Alle sue spalle Pellegrini e Rodrigo Mora. Il ritorno a Trigoria di Totti al momento non è una possibilità ma Francesco vuole godersi la magia della Champions League.