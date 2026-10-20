La Roma è pronta per il Slovan: tra poco all'Olimpico il terzo match stagionale europeo dei giallorossi. La squadra di Gasp va a caccia della prima vittoria. A pochi minuti dall'inizio del match, ha parlato il ds Tony D'Amico ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole:

Si riaprono le porte della Champions e torna il ricordo al finale contro il Real Madrid: come ha vissuto quei 7 minuti? "Sono stati 7' particolari, senza respirare. Ma il calcio è questo e la Champions è una competizione difficile. Restano nella mente e negli occhi gli 80' spettacolari che la squadra ha giocato. Noi analizziamo tutti gli aspetti, positivi e negativi, si vinca o si perda. Contro il Real Madrid l'aspetto negativo sono stati i punti, ma abbiamo vissuto una grande serata e ci sono grandi aspetti positivi della squadra".

Col Genoa la squadra ha reagito con tanti giovani in campo: è un segno di continuità anche per il futuro? "E' stata una bella serata, eravamo curiosi anche noi. Al di là della carta d'identità, il mister su questo è un maestro. Se ha a disposizione giocatori validi, lui ottiene sempre il massimo. Siamo contenti, non era una partita semplice quella col Genoa soprattutto perché arrivava dopo tre giorni dall'epilogo finale negativo col Real. I ragazzi sono stati bravi e siamo stati davvero contenti. Sappiamo di poter contare su una discreta rosa".

Ci riproverete per Endrick a gennaio? "Gennaio è tanto lontano, ora ci concentriamo su noi stessi e sui nostri ragazzi. Su quello che potremmo a fare gennaio metteremo il nostro massimo, per poter dare al mister delle risorse, al gruppo, visto le tante partite che affronteremo".