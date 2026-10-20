Le parole del difensore: "Mi piace la sua passione, i suoi allenamenti. In campo ti senti con tanta fiducia e questo per me è molto importante"

Redazione
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Roma, allenamento prima dello Slovan: Pellegrini guida il torello. Mora scherza con Wesley

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Leonardo Balerdi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Slovan Bratislava. Queste le sue parole:

BALERDI A SKY

Oggi giochi centrale. Cosa cambia per te giocare nei tre ruoli della difesa? "Io mi sento bene, abbiamo tutti giocatori forti, mi sento benissimo con tutti. Oggi è questa, il mister cambia tanto. Andiamo avanti così"

Che allenatore è Gasperini? "Un allenatore fortissimo, che sa quello che vuole fare. Mi piace la sua passione, i suoi allenamenti. In campo ti senti con tanta fiducia e questo per me è molto importante"

Come ti trovi con gli argentini? "Siamo tanti. Prima di arrivare qua mi hanno scritto, mi hanno detto di venire qua. Mi hanno accolto benissimo, sono contento. Dobbiamo vincere e lasciare la Roma più in alto possibile"

balerdi Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

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