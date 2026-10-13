Martedì sera da incubo per le italiane in Champions League. L'Inter cade 4-3 a San Siro contro il Bruges, affondata dalla tripletta di quel Tresoldi cercato dalla Roma in estate e dal gol di Vermant: a poco è servito il momentaneo 1-1 e 2-3 di Lautaro Martinez, di Bonny invece la rete del definitivo 3-4. Perde anche il Napoli, sconfitto 3-1 dal Villarreal all'Estadio de la Cerámica: all'iniziale vantaggio di Rrahmani hanno risposto le reti di Mikautadze e Mourinho Gonzalez tra il 23' e il 26' prima del tris firmato Oluwaseyi. L'avventura in Champions di Inter e Napoli comincia dunque con due sconfitte a testa in altrettante sfide disputate. Successo per l'Atletico Madrid, che ha superato 2-0 il Manchester United al Riyadh Air Metropolitano: dopo il gol di Barrios Rivas in avvio ci ha pensato Lookman al 79', complice anche l'espulsione di Yoro cinque minuti prima, a chiudere il match. Vincono le altre big: l'Arsenal ne rifila tre al Lille (Timber, Eze e Saka tra il 64' e il 71'), il Barcellona quattro a domicilio al Galatasaray (dopo il gol dei padroni di casa di Batrakov sono arrivate le reti di Cancelo, Marin, Gordon e Adeyemi). Vittoria di misura del Lipsia contro il PSV (decide Gruda al 75' dopo il rigore sbagliato da Perisic nel primo tempo). Clamoroso 3-3 in Viking-Bayern Monaco: dopo il 2-0 norvegese del primo tempo i tedeschi l'avevano ribaltata con doppietta di Kane e il gol di Luis Diaz prima di subire il 3-3 di Haugen al 90' anche a causa dell'inferiorità numerica causata dalla doppia ammonizione ed espulsione di Olise al 74'. Nel pomeriggio i successi per 2-0 dello Sporting Lisbona in casa del Lens (gol di Suarez e del centrocampista italiano Doumbia) e del Sabah Masazir contro lo Slavia Praga.