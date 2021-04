Champions League, il Bayern vince 1-0 ma è fuori: PSG in semifinale. Avanti il Chelsea

Il martedì di Champions League ha deciso le prime due semifinaliste della Champions League: PSG e Chelsea. Fari puntati sulla sfida del Parc des Princes, con il Bayern Monaco campione in carica chiamato alla grande impresa in casa del PSG dopo il ko dell’andata per 2-3. La partita è bellissima, i francesi prendono tre pali tutti e tre con Neymar ed entrambe le squadre creano una quantità enorme di occasioni. Nel primo tempo a sbloccare è Choupo-Moting con un colpo di testa in tap-in, ma i bavaresi non riescono a trovare il secondo gol che vorrebbe dire qualificazione neanche nel forcing finale. La squadra di Pochettino perde 1-0 ma vendica il ko in finale dello scorso anno approdando in semifinale, dove affronterà la vincente della sfida tra Manchester City e Borussia Dortmund. Nell’altro match finisce 0-1 tra Chelsea e Porto, dovesi partiva dal 2-0 dell’andata per gli inglesi, che quindi centrano la semifinale. Reti inviolate fino al recupero, poi al 94′ il gran gol di Taremi che però non basta ai portoghesi, giustizieri della Juventus. La squadra di Tuchel attende la vincente di Liverpool-Real Madrid.