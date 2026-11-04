Serata magica e storica per il Como in Champions che in casa del Lens vince ben 1-9. Gol anche di due giovanissimi italiani come Liberali e Papaccioli all'esordio assoluto. In Portogallo, invece, è notte fonda per il Napoli di Allegri che perde malamente anche contro il Porto di Farioli per 4-1. Espulso nel finale Rafa Marin. Sugli altri campi, il Lipsia cade in casa 2-3 contro il Manchester City, l'Arsenal vince di misura a Praga (1-2), il Dortmund supera il Real Betis 2-1 e il Viking batte 4-1 il Sabah. Nelle partite delle 18:45 ad Atene il Real Madrid viene salvato dal supergol di Valverde e vince 2-3, il Fenerbahce supera il Liverpool 3-2 con il gol anche di Mason Greenwood.