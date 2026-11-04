Una prestazione monumentale rovinata negli ultimi minuti da un incredibile liscio che ha spianato la strada al pareggio di Cunha. La serata di Balerdi a Old Trafford non poteva chiudersi in modo peggiore, ma il difensore ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi della Roma con un post pubblicato sui social in cui si legge: "Fa male. Non era il finale che volevamo. Ma ci sono cose che non cambiano mai: l’impegno, il rispetto e l’orgoglio di difendere questi colori. Ai nostri tifosi che sono venuti fino a Manchester, grazie di cuore per il vostro sostegno. Forza Roma".

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