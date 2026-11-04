Le parole del difensore: "Ai nostri tifosi che sono venuti fino a Manchester, grazie di cuore per il vostro sostegno"

Redazione
NON TOCCARE Approfondimenti - Cover

Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Una prestazione monumentale rovinata negli ultimi minuti da un incredibile liscio che ha spianato la strada al pareggio di Cunha. La serata di Balerdi a Old Trafford non poteva chiudersi in modo peggiore, ma il difensore ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi della Roma con un post pubblicato sui social in cui si legge: "Fa male. Non era il finale che volevamo. Ma ci sono cose che non cambiano mai: l’impegno, il rispetto e l’orgoglio di difendere questi colori. Ai nostri tifosi che sono venuti fino a Manchester, grazie di cuore per il vostro sostegno. Forza Roma".

Caricamento post Instagram...
Balerdi Manchester United v AS Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti