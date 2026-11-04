La Roma ha una rosa corta. Anche ieri sera i giallorossi avrebbero avuto bisogno di cambi soprattutto a centrocampo e per questo il ds D'Amico è al lavoro sia per gennaio che per l'estate. Se a centrocampo i nomi sono quelli di Doumbia e Wiafe, in difesa la Roma - come riporta "tuttomercatoweb" - segue da tempo Pau Navarro, centrale classe 2005 del Villarreal. Lo spagnolo ha iniziato come terzino destro ed è apprezzato per la sua duttilità soprattutto dal suo allenatore. "È un giocatore che ascolta, che impara, che per molti aspetti mi ricorda Carles Puyol per la sua versatilità. Ha iniziato come terzino, poi ha giocato da difensore centrale e non si è mai lamentato", ha dichiarato Inigo Perez qualche giorno fa. È giovane, sa impostare da dietro e ha la fisicità che Gasperini chiede ai suoi difensori. La valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro. Su di lui c'è anche la Juventus, che però ha in mente altri obiettivi prima di pensare al reparto arretrato.