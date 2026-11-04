Il day after si consuma lentamente e secondo copione. Si passa il tempo, come da programma stagionale, a presentare il conto, via etere e per iscritto a Gasperini. La lista degli errori (se non addirittura degli orrori) di Gian Piero prima, durante e dopo il ko dell’Old Trafford. Recidivo e quindi colpevole. Perché, come contro l’Inter e il Real Madrid, la Roma ha sprecato il doppio vantaggio anche contro lo United. E tirando le somme, il raccolto è davvero misero, niente da dire: 6 gol avanti e solo il punto conquistato contro Chivu, lasciandone tre sia a Mourinho che a Carrick. E, tanto per gradire, è stato ricordato pure quel 3-1 diventato 3-3 contro la Juve nello scorso campionato. La critica ci sta. Soprattutto quando non è preconfezionata. Ogni allenatore sbaglia, anche il migliore per il gioco o il più continuo nella sostanza. E su queste rimonte in effetti il dibattito è inevitabile. Va aperto per approfondire il motivo di quanto si è visto in campo anche nella seconda sconfitta stagionale, in Champions come la prima.

Le osservazioni sono comunque comprensibili. E Gasperini ha già cominciato a rispondere. Sono rimonte diverse - ha ragione chi lo sottolinea - che contengono però ingredienti simili. Spesso la Roma si è fatta sorprendere subito dopo l’intervallo e non solo tornando in campo in vantaggio. E’ successo a Manchester. Non contro il Real Madrid all’Olimpico, con tre reti prese al fotofinish. Cambia il momento, non l’atteggiamento. I giallorossi appena subiscono il gol è come se uscissero dalla partita. Blocco mentale e non tecnico, anche se poi gli errori dei singoli o di reparto possono incidere sul risultato. Il liscio di Balerdi all’Old Trafford è l’ultima conferma.

Gasp non cerca alibi. E l'incoerenza su Mora

Bocciata la gestione del match, non si possono reggere due tempi alla stessa intensità, e ogni sostituzione fatta, senza pensare che uscito Rensch già nel primo tempo, bisognava fare attenzione pure agli slot. Evidenziate, invece, le distrazioni dei singoli e sommate a quei cambi di due difensori centrali su tre che avrebbero fatto perdere l’equilibrio al reparto arretrato. Eppure in campo è rimasto il meno stanco e probabilmente il più bravo della serata, lo stesso che ha poi sbagliato sul secondo e terzo gol dello United. Gasperini ha ammesso il calo nella ripresa, la poca lucidità e altro. Non ha parlato di assenti, lo fanno altri colleghi,Né ha ricordato che in campo è sceso il quarto portiere - il terzo è De Marzi -, fino a un mese fa fuori lista e quindi spettatore non giocatore. Si è limitato a definirequello assegnato al Manchester, senza nemmeno criticare il Var (silenzioso) sul fallo di Mancini per il penalty dato e lo stesso Var (prontissimo) a segnalare l’invasione di Cristante per il rigore ripetuto.già ammonito in precedenza, per il fallo su Castro. Né si è rivolto acapace di designare per le prime due trasferte di Champions lo stesso arbitro, lo spagnolo Gil Manzano, già insufficiente a Istanbul. Anzi ha ammesso che la lezione servirà perché «in Europa il percorso da fare è ancora lungo». Ha incassato le critiche, insomma, sapendo bene che i giallorossi non sono ancora competitivi a certi livelli. Ma il rimprovero - detto e scritto - più significativo fa capire che non c’è mai coerenza quando c’è da colpevolizzare Gasperini. Sbagliatoecco la gaffe principale dell’allenatore nella partita in Inghilterra. Fino a qualche giorno fa l’acquisto del portoghese era stato l’errore più grave dell’ultimo mercato.che nella Roma faticherà a essere titolare. Oggi gioca al posto di Dybala, è decisivo e se serve si abbassa anche sulla fascia come a Manchester. Fuori ruolo.Adesso sì.