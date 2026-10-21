L'Inter rischia parecchio, ma alla fine riesce a trovare i primi punti in questa Champions League. A San Siro i nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar grazie a un gol di Carlos Augusto arrivato nell'ultima parte di gara, poco dopo l'espulsione di Bastoni che aveva lasciato la squadra di Chivu in 10. Assist di Mkhitaryan, rete del brasiliano da attaccante puro dopo una partita non eccelsa dei padroni di casa. L'Inter sale così a quota 3, uno in meno della Roma. Finisce invece 2-2 il big match di giornata tra Bayern Monaco e Arsenal: vantaggio londinese, poi rimonta bavarese e pari di Rice nel finale. Il Real Madrid passeggia 4-1 sul Lipsia, il LASK sbanca a sorpresa Lisbona e batte lo Sporting 3-2. Il Bruges continua a far vedere grandi cose e supera 3-0 il Lens, il Betis invece addirittura aggancia le altre big a punteggio pieno dopo la vittoria contro il Feyenoord per 1-0. Insieme agli andalusi in testa - con Real, Liverpool e PSG - c'è anche l'Aston Villa, vittorioso 3-1 con il Viking.