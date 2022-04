Caso plusvalenze, deferita la Sampdoria dalla Procura Federale

La società blucerchiata con un comunicato ufficiale ha chiarito la propria posizione

Problemi per i prossimi avversari della Roma in campionato. La Sampdoria è stata deferita dalla Procura Federale nell'ambito dell'inchiesta relativa alle plusvalenze. La società si difende con un comunicato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che oggi la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze”. La società conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici nonché in conformità con la prassi nazionale ed internazionale della compravendita di calciatori".