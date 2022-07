Caso Palomino, Zeman: “Spero sia un caso isolato, ma è strano…”

L'ex tecnico giallorosso: "Non lo so cosa pensare, mi spiace per il ragazzo"

"Il caso di positività di Palomino è una vicenda strana, non lo so cosa pensare, mi spiace per il ragazzo e spero tanto sia un caso isolato. - dice Zdenek Zeman intervistato da notizie.com - Lo spero per davvero, vediamo quello che si scopre andando avanti. Certo, trovare il nandrolone dopo un test a sorpresa fa un po’ pensare e riflettere, ma possono essere tante le cause. E’ strano, lo ripeto, ma si deve aspettare…mi auguro sia una casualità, anche se…".