Radja Nainggolan non ci sta. L’ex centrocampista della nazionale belga e della Roma ha criticato duramente la decisione di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, che potrà così scendere in campo contro il Belgio nella sfida a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Intervistato da La Repubblica, Nainggolan ha puntato il dito contro alcune delle scelte che hanno caratterizzato il torneo. “Così il calcio non è più calcio. A Cristiano hanno tolto due giornate di squalifica per fargli giocare il Mondiale dalla prima partita. A Balogun ora la sospendono. E l’hydration break non ha senso. È la prova che il pallone ormai è solo una questione di soldi”. Il Ninja insiste: “I ragazzi della nostra nazionale non devono distrarsi con la vicenda Balogun. Noi fuori dal campo possiamo lamentarci, sia i tifosi sia la federazione, ma loro devono pensare alla partita. In amichevole, prima del Mondiale, hanno battuto gli Stati Uniti 5-2. Trump? Non lo critico. È una normale reazione da tifoso americano, avrei fatto lo stesso al posto suo. La responsabilità è tutta di chi ha preso la decisione. A cosa servono i cartellini, se poi di fatto vengono tolti? Ma non mi stupisce. In questo Mondiale la Croazia è uscita per un tocco di palla inesistente. Ed è un peccato, perché abbiamo visto anche cose belle. Le partite le guardo tutte fino all’una di notte, qui a casa mia, in Belgio. Più tardi, faccio fatica. Il Mondiale è sempre speciale, anche se nella mia carriera non lo lego solo a ricordi piacevoli. L’esclusione nel 2018, dopo che avevo giocato la semifinale di Champions, mi ha ferito. Però il passato è passato. Ora gioco nella Serie B belga, mi diverto, ho ancora qualcosa da dare. Fisicamente sto bene, me la gioco contro i ragazzini. Per ora va bene così, poi vedremo. Al futuro non penso ancora”.