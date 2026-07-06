Anthony Taylor è finito di nuovo al centro delle polemiche, questa volta ancora prima di prendere (e forse sbagliare) decisioni in campo. Il fischietto inglese è stato infatti designato per arbitrare Portogallo-Spagna, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale, ma sui social la scelta non è stata accolta con entusiasmo. "Questa partita sarà un vero caos", ha scritto un utente su X sotto il post che annunciava la designazione arbitrale. Numerosi anche gli altri commenti critici nei confronti della decisione della FIFA: "Come si fa ad affidare una partita del genere a Taylor? È uno scherzo", ha scritto qualcuno. E ancora: "Un arbitro incompetente per Portogallo-Spagna? Sarà una partita divertente e con tanti cartellini", oppure semplicemente: "Il peggiore". Oltre a contestare il rendimento dell’arbitro inglese, diversi utenti hanno sottolineato anche quella che ritengono un’incongruenza nella designazione ovvero affidare una gara del Mondiale a un direttore di gara la cui nazionale è ancora in corsa. "A mio parere, non si dovrebbero nominare arbitri la cui nazionale è ancora in gara. Scegliere un arbitro inglese è stata una pessima decisione". Insomma, dopo il caos legato alla decisione di annullare la squalifica a Folarin Balogun per permettergli di giocare la partita contro il Belgio, le polemiche sulla gestione arbitrale della FIFA non accennano a placarsi.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 93 and 94 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 4, 2026

Portugal vs Spain with Anthony Taylor as referee? This match is going to be pure chaos — zeba🎀 (@pretty_soull) July 4, 2026

How do you give a serious game to Taylor, this is a joke FIFA! — David Sam (@KDEIV) July 4, 2026

Really? An incompetent referee on Portugal vs Spain? This will be very spicy and will have loads of cards. — KMast77K (@KMast77K) July 4, 2026