Caso AstraZeneca, il Governo prepara la campagna di sensibilizzazione: Totti idea testimonial

Francesco Totti, Valentina Vezzali e altri campioni del mondo dello sport. Il Governo prepara la campagna di sensibilizzazione pro-vaccino e pensa a dei testimonial d’eccezione. Tra i nomi paventati, fa sapere La Repubblica, anche l’ex capitano della Roma. Il caso AstraZeneca ha destabilizzato il percorso di vaccinazione e adesso a Palazzo Chigi, dopo la ripartenza delle somministrazioni, studiano il modo per far capire alla popolazione che non c’è nulla da temere.

In primo piano la scritta “Io mi vaccino perché…”, seguita dal volto di un campione. L’obiettivo è sfumare le angosce degli ultimi giorni e ammortizzare l’effetto nefasto della sospensione temporanea di AstraZeneca. Francesco Totti ha avuto il Covid e ha dovuto gestire una polmonite bilaterale.