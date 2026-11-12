La vittoria contro la Roma resterà l’ultima della sua storia con lo United. Dopo appena tre mesi dall’inizio del campionato, Carrick è stato esonerato dal Manchester United. La decisione è ufficiale e, come riporta Fabrizio Romano, ha effetto immediato. A pesare sulla scelta sono state le pessime prestazioni della squadra. Da settembre i Red Devils hanno vinto un solo match: proprio quello contro la Roma. In campionato sono addirittura invischiati nella lotta per non retrocedere. Una situazione drammatica. E il club ha deciso di cambiare. Ora l’idea sembra essere Pochettino. Sarà lui, verosimilmente, il prossimo allenatore dello United. "Il Manchester United conferma che Michael Carrick ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile. Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, accumulando il punteggio più alto del campionato in quel periodo. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva da giocatore, si è sempre comportato con la massima dedizione e professionalità durante tutto il suo ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto. Il club intende nominare un successore permanente il prima possibile", il comunicato ufficiale dei Red Devils.