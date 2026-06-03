Cinque anni passano in fretta. E da riserva finita fuori rosa potresti ben presto ritrovarti ad essere corteggiato dal tuo ex allenatore (che ti aveva bocciato) ora al Real Madrid. È quello che sta accadendo a Riccardo Calafiori, che dopo due stagioni da top tra Bologna e Arsenal ha attirato l'interesse di Mourinho, nuovo allenatore dei Blancos. Come riporta RadioMarca, il tecnico portoghese ha chiesto alla dirigenza spagnola di puntare sul classe 2002 come colpo per rinforzare la difesa. Un destino decisamente particolare se pensiamo che l'avventura tra Mou e Riccardo si era conclusa nel peggiore dei modi solo 4 estati fa.

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"Ho appreso da un sms che ero fuori rosa, l'ho deluso e dopo Bodo è cambiato tutto", le dichiarazioni amare del difensore rilasciate qualche mese fa a Sportweek. Nel corso della prima stagione di Mourinho alla Roma, Calafiori era ancora un talento da sgrezzare che veniva da un infortunio durissimo. E una delle sue uniche partite giocate da titolare fu stata proprio quella del 6-1 contro il Bodo Glimt. Una serata che Mourinho non ha mai davvero dimenticato e - forse deluso anche dal suo atteggiamento in campo - decise di cederlo al Basilea dopo meno di un anno. Forse uno dei pochi (ma gravi) errori della gestione Mourinho dato che ora Calafiori vale più di 50 milioni.