Ora è anche ufficiale: il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco e ha accolto in panchina Raffaele Palladino. L'ormai ex allenatore rossoblù lascia i felsinei dopo appena quattro partite con un solo punto conquistato. Per l'ex Atalanta, invece, contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Oggi il primo allenamento del tecnico partenopeo. Di seguito la nota ufficiale: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".