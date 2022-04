Bologna, ripresa degli allenamenti: scarico per i titolari di ieri con l’Udinese

I rossoblù dopo il recupero di giovedì contro l'Inter, affronteranno la Roma domenica sera 1° maggio all'Olimpico

A due giorni dalla partita con l’Inter il Bologna ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari di ieri con l’Udinese, allenamento più intenso in campo per tutti gli altri. Differenziato per Michael Kingsley. Il Bologna, dopo il recupero contro i nerazzurri, affronterà la Roma domenica sera 1° maggio all'Olimpico.