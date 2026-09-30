Anche il Bologna avrà il suo nuovo stadio. È stato infatti annunciato l’accordo per la realizzazione di un impianto da 35mila posti, per un investimento previsto di circa 300 milioni di euro. Il progetto, pensato anche per concerti, fiere e grandi eventi grazie a copertura mobile e campo movimentabile, dovrebbe essere completato entro la primavera del 2031. L’obiettivo è permettere al Bologna di giocare nel nuovo impianto dalla stagione 2031-32, con la possibilità di renderlo operativo anche per Euro 2032.

Questo il comunicato ufficiale dei rossoblù: "BolognaFiere e Bologna FC 1909 hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione del nuovo stadio di Bologna, un impianto di nuova generazione da 35.000 posti progettato per ospitare non soltanto partite di calcio, ma anche manifestazioni fieristiche, congressuali e grandi eventi di musica dal vivo. I primi approfondimenti consentono di dare avvio alla fase operativa del progetto, che sarà trasmesso alla FIGC come previsto dall’art. 9-ter, comma 2, del D.L. 96/6 giugno 2025. Lo stadio sarà caratterizzato da una forte vocazione polifunzionale. Il progetto prevede infatti una copertura mobile e un campo da gioco movimentabile, soluzione che consentirà di liberare l’area centrale dell’arena e di utilizzarla per concerti, grandi produzioni live ed eventi fieristici e congressuali".

"L’investimento complessivo previsto è di circa 300 milioni di euro. Il nuovo impianto sorgerà nell’area nord di BolognaFiere, già destinata allo sviluppo fieristico dall’accordo di programma, disporrà di un’uscita autostradale e di una fermata delle ferrovie dedicate, avrà nei pressi ben due uscite della tangenziale e la fermata del nuovo tram, oltre ad una importante dotazione di parcheggi La prima fase progettuale porta la firma dell’architetto Eloy Suárez dello Studio SHESA e del professor Massimo Majowiecki di MJW Structures, professionisti con una consolidata esperienza internazionale nella progettazione di grandi impianti sportivi e strutture complesse. Il cronoprogramma individua nella primavera del 2031 il traguardo per il completamento dei lavori, con l’obiettivo di consentire al Bologna FC di disputare nel nuovo impianto la stagione calcistica 2031-2032 e di rendere lo stadio pienamente operativo qualora richiesto dalla UEFA EURO 2032".

"La realizzazione del nuovo Stadio rappresenta un ulteriore tassello nel più ampio progetto di sviluppo del quadrante di BolognaFiere, destinato a diventare un grande distretto urbano integrato, capace di coniugare attività fieristiche e congressuali, sport ed entertainment e di rafforzare l’attrattività di Bologna e il suo posizionamento internazionale nel settore degli spettacoli di musica dal vivo. Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Bologna FC 1909, aggiunge: “Si tratta di un primo importante passo per arrivare all’obiettivo di costruire uno stadio moderno e polifunzionale in grado di consentire nel tempo al Bologna di generare risorse per garantire una maggiore competitività sportiva. L’idea progettuale prevede un impianto con standard qualitativi elevati per offrire al pubblico, oltre alle grandi emozioni della partita dal vivo, un’esperienza completa anche dal punto di vista delle tecnologie digitali e dell’ospitalità. Non sarà solo un impianto destinato al calcio, ma la sua polifunzionalità lo renderà un asset unico per la città, che potrà avere un ruolo di attrazione a livello internazionale per tutte le attività sportive, espositive, musicali e culturali. È un investimento importante e sarà necessaria, oltre all’impegno di BolognaFiere e di Joey Saputo, la partecipazione di investitori che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città”.