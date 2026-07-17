I recenti controlli al ginocchio, in particolare quello di ieri a Lione con l’ortopedico Bertrand Cottet-Sonnery, non hanno dato le garanzie
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Il Cagliari rinuncia ad Andrea Belotti. Dopo l'infortunio al ginocchio della passata stagione, il club rossoblu aveva deciso di puntare ancora sull'attaccante tant'è che negli ultimi giorni aveva svolto le visite mediche di rito. I recenti controlli al ginocchio, in particolare quello di ieri a Lione con l’ortopedico Bertrand Cottet-Sonnery, non hanno dato le garanzie sperate portando la squadra isolana a rinunciare alla conferma dell'attaccante.
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