Alla Roma è durata poco. Troppo poco. Pochi mesi, risultati deludenti e un esonero arrivato prima ancora di lasciare il segno. Oggi Ivan Juric riparte dal Monza, dove è stato presentato come nuovo allenatore. Al suo fianco c'era l'amministratore delegato Mauro Baldissoni, che ha voluto difendere il tecnico croato: "Non ha bisogno di presentazioni. Mi dispiace che il calcio bruci la storia di qualcuno troppo in fretta. Prima della Roma arrivava da cinque campionati chiusi nella parte sinistra della classifica con Verona e Torino, un risultato tutt'altro che scontato". Parole che provano a rilanciare l'immagine di Juric dopo la parentesi giallorossa, conclusa nel peggiore dei modi. Ora per lui si apre una nuova avventura in Brianza, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un'esperienza nella Capitale che, per risultati e prestazioni, i tifosi della Roma difficilmente ricorderanno con piacere.