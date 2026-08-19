Bailey cerca casa. Di nuovo. L'Aston Villa non punta più su di lui. E dopo il fallimento dell'esperienza a Roma, anche il ritorno in Inghilterra non ha dato la svolta che il giamaicano cercava. Era tornato a Birmingham con un obiettivo preciso: riprendersi il posto da protagonista. Non ci è riuscito. Emery non lo considera una pedina indispensabile. Il club vuole trovare una soluzione. E Bailey, ancora sotto contratto per tre anni, è diventato un'uscita da individuare. L'Hull City ci ha provato. Ma la trattativa si è fermata. Ora c'è l'Ajax. Secondo Sky Sports, i contatti sono già iniziati e gli olandesi sarebbero pronti a presentare un'offerta. Una nuova possibilità per ripartire. Perché dopo Roma e il ritorno all'Aston Villa, Leon Bailey è ancora alla ricerca della sua strada. La Roma gliel'aveva offerta. Lui non l'ha sfruttata.