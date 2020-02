Atalanta, Marino: “Siamo liberi di testa, non pensiamo alla Champions”

Atalanta-Roma vale già una fetta di Champions League. Bergamaschi e giallorossi si sfidano al Gewiss Stadium nell’anticipo di sabato sera per conquistarsi un vantaggio nella corsa al quarto posto. A pochi minuti dall’inizio ha parlato il direttore generale della Dea Umberto Marino. Ecco le sue parole.

MARINO A DAZN

“Affrontiamo la partita di questa sera liberi di testa. Avremo poi i giorni prima della Champions per caricarci”.

Gomez ha compiuto 32 anni. Ci sono le condizioni perché rimanga a Bergamo ancora a lungo?

“Non ha 32 anni ma molti di meno per come gioca. Confermo che le sue prestazioni sono da 25enne, come condizione fisica e approccio alle partite. Qua ha trovato l’ambiente ideale, sia lui sia la sua famiglia. Spero rimanga fino al termine della sua carriera”.