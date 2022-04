Ancelotti è il primo allenatore a vincere tutti e 5 i maggiori campionati europei

In Spagna il Real Madrid vince il campionato ed il tecnico italiano ottiene un prestigioso record

Carlo Ancelotti è entrato nella storia, diventando l'unico allenatore al mondo a compiere l'en plein nei cinque maggiori campionati europei. È stata necessaria la parentesi-bis al Real Madrid, considerando che nella prima si è dovuto "accontentare" della decima in Champions League dei blancos. Otto anni al Milan, nessuno dopo di lui è rimasto tanto a lungo su una panchina di Serie A. In mezzo il primo scudetto, con punteggio record nell'era dei tre punti in un torneo a 18 squadre: stagione di grazia 2003/04. Volerà a Londra nel 2009, vincendo al primo colpo con il Chelsea e a suon di record anche lì: 103 reti segnate in un solo torneo. E poi il Paris Saint-Germain dove è il primo allenatore di prestigio scelto dalla proprietà qatariota: vince la Ligue 1, saluta e si accomoda al Real Madrid, poi il Bayern dove al primo colpo si assicura la Bundesliga. Napoli e soprattutto Everton sembravano l'anticamera di un addio anticipato a determinati sogni di gloria, prima dell'inattesa chiamata da Madrid dopo l'addio di Zidane. E stavolta LaLiga non se l'è lasciata sfuggire: il primo posto abbandonato solo alla seconda giornata, ripreso dalla terza e mai più mollato.