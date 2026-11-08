Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano fianco a fianco, nella nuova campagna pubblicitaria firmata Amaro Montenegro. Il brand ha diffuso sui propri profili social un'anticipazione che lascia intuire l'imminente uscita di uno spot con l'ex capitano giallorosso e l'attuale tecnico della Juventus. Dopo i simpatici siparietti da saloon, stavolta protagonista è una chat Whatsapp. Prima è Spalletti a invitare Totti: "Allora stasera da me. Quando arrivi ti do le indicazioni… preparati". Un messaggio criptico su cui Francesco scherza così, rispondendo in video: "Lucià… na cena normale no eh? Vabbè dai, mo arrivo".