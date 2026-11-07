Ad oltre 20 giorni dall'infortunio rimediato contro il Real Madrid, Manu Koné torna a disposizione di Gian Piero Gasperini. Per il tecnico giallorosso, che nel frattempo ha perso anche Mancini, si tratta dell'unico recupero in extremis in vista della sfida contro il Sassuolo, con Dybala, Svilar e Gollini ancora fermi ai box. Il francese ha ormai smaltito la lesione al flessore della coscia, ma difficilmente partirà dal primo minuto. Il suo rientro rappresenta comunque una notizia importante per Gasperini, soprattutto in vista del fitto calendario che attende la Roma dopo la sosta (7 partite in 29 giorni). Koné infatti, resterà a Trigoria per tutta la pausa, complice la mancata convocazione con la Francia, e avrà così modo di lavorare per ritrovare la migliore condizione. L'obiettivo è tornare al top per la trasferta di Parma del 21 novembre, ma soprattutto per il successivo impegno di Champions contro il Paris Saint Germain.