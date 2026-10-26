Due giornate di squalifica e un'ammenda di 10mila euro per il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri. Come riportato dalla lega Serie A, il Giudice Sportivo ha sanzionato l'allenatore azzurro per "avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale". La vicenda però, potrebbe non essere ancora chiusa. Nel comunicato del Giudice Sportivo non compare alcun riferimento alle parole pronunciate dal tecnico all'esterno della sala stampa dello stadio Maradona, in merito ai presunti favoritismi di cui avrebbe beneficiato la Roma nella passata stagione per conquistare la qualificazione in Champions League. Le dichiarazioni dell'allenatore potrebbero però essere valutate dal procuratore federale Giuseppe Chiné, aprendo la strada a eventuali ulteriori provvedimenti.