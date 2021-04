Ajax, ten Hag: “Danneggiati dall’arbitro”. Tadic: “Per lui sul 2-0 non era fallo. Noi più forti”

L’Ajax va fuori contro la Roma, non riuscendo a centrare una vittoria né all’andata né al ritorno. Nel postpartita sia il tecnico ten Hag che Dusan Tadic se la prendono in gran parte anche con l’arbitro. Ecco le loro parole:

TEN HAG IN CONFERENZA STAMPA

“Se crei tante occasioni e non segni va così. È il calcio. È possibile che sia stato un problema di qualità, bisogna sfruttare le occasi che si hanno. Può anche essere una questione di qualità, ma se avessimo fatto il 2-0 sarebbe stata tutta un’altra storia”.

“L’assenza di Blind è stata pesante, gioca la palla in verticale, non è stato sufficiente quello che abbiamo fatto. Schuurs ha avuto un infortunio, è rientrato, è un giocatore con un enorme potenziale e ha avuto un problema fisico, è sempre difficile poi ritrovare la fiducia”.

Il gol annullato a Tadic?

L’arbitro era a due passi dall’azione, poi il gol viene annullato col Var. Mi è sembrata una situazione che ci ha danneggiato ed è stata decisiva.

L’atmosfera nello spogliatoio?

C’è molta delusione, siamo stati a un passo dalla semifinale e usciamo immeritatamente dal torneo.

Si aspettava una Roma difensiva?

Noi li abbiamo costretti a difendersi.

TADIC IN CONFERENZA STAMPA

Cosa non ha funzionato oggi?

Guardando le due partite la squadra migliore ha perso, abbiamo dimostrato di essere i migliori tra andata e ritorno. È stata una partita difficile, sapevamo che la Roma si sarebbe difesa con tanti uomini dietro la palla. Abbiamo continuato a giocare, sapendo che avremmo creato delle occasioni e così è stato. Avevamo fatto anche il 2-0, ma non siamo più riusciti a fare altri gol. Sono orgoglioso della squadra, avremmo meritato di passare. Ero vicino all’arbitro, mi ha fatto segno di continuare, era vicino ma poi è intervenuto il Var. L’arbitro era vicino ed era in grado di giudicare.

Come mai l’Ajax ha creato poco negli ultimi minuti?

Abbiamo giocato più in verticale, ci sono stati diversi momenti in cui i giocatori della Roma hanno perso tempo, abbiamo aspettato il momento giusto ma non è arrivato. Ripensando alla gara di andata e al rigore sbagliato ad Amsterdam aumenta il rammarico. Ogni momento è importante, anche il rigore ma abbiamo avuto altre occasioni. A volte ci riusciamo, altre no, ma nella doppia sfida abbiamo dimostrato di essere la squadra migliore contro una buona squadra come la Roma.

Come sta la squadra?

E’ normale che ci sia delusione, ma è una sensazione normale. Sapevamo che era una partita importante. Ora non ci resta che guardare avanti.

L’arbitro ti aveva detto di continuare a giocare sull’azione del 2-0?

Sì era vicino e ha fatto un cenno chiaro dicendo che non era successo niente. Invece subito dopo… Non voglio trovare scuse o cercare alibi, ma è stato un momento decisivo.

KLAASSEN AI CANALI UFFICIALI UEFA



Se consideriamo entrambe le partite siamo stati noi la squadra migliore, ma si sa questo non significa niente. Sapevamo che si sarebbero difesi per difendere il vantaggio dell’andata e non era facile abbattere il loro muro. Ho avuto una grandissima chance nel primo tempo, dopo aver calciato ero convinto al 100% di aver segnato, però purtroppo non è stato così. Dovevo tirare più alto, invece ho calciato rasoterra e il loro difensore è riuscito a intervenire.