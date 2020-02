“Adriano ucciso a Rio”. Ma lui smentisce: “Sono vivo gente” – FOTO

Nelle ultime ore in Brasile erano circolate alcune voci secondo le quali Adriano fosse stato ucciso a Morro do Alemão, a Rio de Janeiro. E’ stato lo stesso ex Roma ha smentire questi pettegolezzi infondati pubblicando alcune foto sul proprio profilo Instagram. Il brasiliano infatti ha voluto tranquillizzare i suoi fan con poche parole: “Sono vivo gente. Sono a casa“.