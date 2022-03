Addio al Fair Play Finanziario: Uefa pronta a introdurre il salary cap

L'idea di Ceferin è non permettere alle società di spendere più del 70% del fatturato per gli ingaggi. E chi viole le norme rischia la retrocessione

Il Fair Play Finanziario ha fatto il suo tempo. Negli Stati Uniti parlano di unaa svolta importante sul piano del controllo finanziario per i club da parte dell'Uefa. Ceferin sta studiando i cambiamenti proprio il FFP è pronto ad andare in pensione, per fare spazio a un salary cap però più 'morbido' rispetto allo scenario iniziale. Come riportato dal 'New York Times', l'idea sarebbe quella di non permettere alle società che partecipano alle competizioni Uefa di spendere per gli stipendi più del 70% del proprio fatturato. In occasione del prossimo comitato esecutivo del 7 aprile potrebbero essere rese ufficiali queste nuove norme. Per quanto riguarda le sanzioni, resterebbero possibili quelle sportive e finanziarie: nel primo caso potrebbero arrivare delle retrocessioni (ad esempio dalla Champions all'Europa League) oppure dei punti di penalizzazione, considerando il nuovo modello di Champions League dal 2024.