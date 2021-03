Zona Champions, i bookmakers escludono la Roma. Strada dura anche in Europa League

Nonostante il quarto posto attuale in campionato, la Roma rischia in vista della serrata corsa Champions che ci sarà nei prossimi mesi. Ne sono convinti gli scommettitori che, come riporta agipronews, vedono l’Atalanta favorita per il quarto posto con una quota di 1,50. Subito dopo i giallorossi a 2,35 e il Napoli, che è più staccato in campionato ma ancora pienamente in ballo considerata anche la sfida da recuperare contro la Juventus. Più staccata, quasi fuori dai giochi, la Lazio di Inzaghi quotata a 6. Il campionato – e il quarto posto – da una parte e la vittoria dell’Europa League dall’altra. Una complicata chiave di riserva per aprire ugualmente la porta per la Champions. Possibile ma altamente improbabile secondo i bookies, che danno la vittoria finale giallorossa a 10. Sebbene questo pronostico generale, contro lo Shakhtar Fonseca ha buone possibilità di passare il turno: la vittoria nel doppio confronto della Roma è quotata a 1,42, mentre quella degli ucraini a 2,66.