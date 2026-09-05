L'argentino oggi sosterrà il test decisivo, la certezza è che vorrebbe giocarle tutte
Roma-Atalanta, le probabili formazioni: Lulli ancora dall'inizio. Torna Ndicka
L'unico dubbio riguarda Paulo Dybala. L'argentino sta bene, ieri si è allenato e andrebbe in panchina solo per preservarlo per la gara di Champions di giovedì prossimo. Tutto è in mano a Gasp e al numero 21 che, se fosse per lui, le giocherebbe tutte fino alla fine. Dopo la rifinitura il tecnico scioglierà i dubbi. Per Molina dal primo minuto ci sarà ancora da attendere, l'allenatore è stato chiaro, è in ritardo. In difesa rientra NDicka che si era fermato a Lecce, durante il riscaldamento, per un leggero fastidio muscolare già smaltito. Conferme per i giovanissimi Mora e Lulli.
CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Mora, Malen.
GAZZETTA DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Mora, Malen.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.
TUTTOSPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Koné, Cristante, Wesley, Soulé, Mora, Malen
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Koné, Cristante, Wesley, Mora, Dybala, Malen
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