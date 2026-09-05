L'unico dubbio riguarda Paulo Dybala. L'argentino sta bene, ieri si è allenato e andrebbe in panchina solo per preservarlo per la gara di Champions di giovedì prossimo. Tutto è in mano a Gasp e al numero 21 che, se fosse per lui, le giocherebbe tutte fino alla fine. Dopo la rifinitura il tecnico scioglierà i dubbi. Per Molina dal primo minuto ci sarà ancora da attendere, l'allenatore è stato chiaro, è in ritardo. In difesa rientra NDicka che si era fermato a Lecce, durante il riscaldamento, per un leggero fastidio muscolare già smaltito. Conferme per i giovanissimi Mora e Lulli.

CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Mora, Malen.

GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Mora, Malen.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Mora, Dybala, Malen.

TUTTOSPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Koné, Cristante, Wesley, Soulé, Mora, Malen

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Koné, Cristante, Wesley, Mora, Dybala, Malen