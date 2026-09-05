Paulo Dybala sosterrà un ultimo test stamattina a Trigoria, poi Gasperini prenderà la sua decisione finale. Il trequartista sembra aver smaltito del tutto il suo affaticamento muscolare, ma il tecnico di sicuro non vuole rischiare. Ed è probabile - come riporta la Gazzetta dello Sport - che in cuor suo voglia preservare l'argentino in vista della gara di Champions di giovedi prossimo in Turchia col Fenerbahce. In difesa rientra Ndicka.

Per i tifosi ma soprattutto per Gasperini che rinunciare alla Joya non ci pensa nemmeno lontanamente. Così ieri, quando lo ha visto scendere in campo e svolgere la seduta per intero a Trigoria (anche se c'è chi sussurra che l'ultima parte l'ha svolta effettuando lavoro differenziato), ha tirato un bel sospiro di sollievo. La conterma arriverà in mattinata, con la rifinitura, come riporta in questo caso il Messaggero, ma Dybala viaggia non solo verso la convocazione ma prenota una maglia da titolare anche contro l'Atalanta. Poi è chiaro, andrà gestito. I muscoli dell'argentino infatti hanno spesso tradito aspettative e allenatori (30 le gare saltate nel quadriennio giallorosso soltanto per malanni muscolari, quasi un campionato). Tolto Paulo, i dubbi per questa sera sono pochi. Perché Gasp ha parlato apertamente di un possibile ritorno di Ndicka nel terzetto difensivo.