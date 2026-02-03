Zaragoza si presenta: “Volevo la Roma”. Celik-rinnovo, si tratta. E Mancini si opera

Digerita, forse neanche troppo, la dura sconfitta contro l'Udinese, la Roma è tornata subito in campo sotto gli ordini di Gasperini. Per il tecnico piemontese c'è stata anche una sorpresa: Zaragoza, ultimo acquisto del mercato, si è allenato in gruppo e si è messo subito a disposizione. Il giovane talento spagnolo si è presentato anche ai canali ufficiali del club, pungendo anche quelli che saranno i suoi futuri rivali, la Lazio: "Grazie a tutti per l’accoglienza. Sono molto contento di essere qui e ho voglia di iniziare. Beh, è successo tutto all’improvviso: da un giorno all’altro mi hanno informato che c’era la possibilità di trasferirmi alla Roma e non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma, a giocare in questa squadra. Voglio ringraziare anche il club, la proprietà, Massara, Gasperini e tutti quanti", Chi invece alla Roma c'è già da un po, è Celik. Il turco ha sul groppone una situazione spinosa legata al rinnovo: l'ex Lille vuole 4 milioni, ma la Roma non è convinta. Ma oggi sono emerse novità: l'esterno ha dato priorità a prolungare il contratto e attende l'offerta dei giallorossi. Intanto si iniziano a muovere i primi club per lui: sondaggio del Liverpool di Slot. Mancini, a partire dalla prossima partita, giocherà con una maschera protettiva. Eroico il difensore giallorosso che ha giocato a Udine con una frattura al naso.