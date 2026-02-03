Roma, Celik dà priorità al rinnovo: ma sul turco c’è il Liverpool

La Roma è tornata oggi ad allenarsi dopo l’amara sconfitta di Udine. I giallorossi hanno lasciato il Bluenergy Stadium con qualche incertezza in più, ma consapevoli che il percorso verso la qualificazione in Champions è ancora lungo. Ieri erano arrivati aggiornamenti positivi sui rinnovi di Cristante e Mancini, ormai molto vicini a prolungare il contratto con la Roma. Oggi, invece, arrivano novità anche su un’altra situazione delicata: quella di Zeki Celik. Il contratto del turco scade a giugno 2026 e le sue richieste iniziali, pari a 4 milioni, erano state giudicate eccessive. Tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb, la Roma è pronta a presentare un’offerta e Celik ha dato piena priorità al rinnovo con i giallorossi. Nonostante ciò, il classe ’97 continua a suscitare interesse da altri club, tra cui il Liverpool di Slot, attratto dall’ottima stagione fin qui disputata dal giocatore.