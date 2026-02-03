Mancini, frattura del naso a Udine: è stato operato e giocherà con la maschera

È stata una vera battaglia quella che la Roma ha perso ieri contro l'Udinese, e a farne le spese è stato soprattutto Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, nel corso della gara, ha subito un violento colpo al naso che lo ha costretto a giocare per il resto del match con un'evidente fasciatura. Lo scontro ha comportato la frattura delle ossa nasali e, oggi, il 23 giallorosso si è sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura. Mancio verrà dimesso nelle prossime ore e poi potrà tornare a disposizione di Gasperini indossando una mascherina protettiva. Nessuna defezione, dunque, per il tecnico giallorosso che potrà contare sul suo caposaldo nel prossimo match contro il Cagliari.