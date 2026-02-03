Zaragoza già punge la Lazio: “Ci ho giocato contro, ma la Roma è un’altra cosa”

Il giocatore spagnolo si è calato perfettamente nella parte riservando una frecciata ai biancocelesti, già affrontati all'Olimpico: "Non vedo l'ora di esordire in questo stadio, non è paragonabile al tifo giallorosso"

Redazione 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 13:45)

C'è enorme curiosità per quello è stato l'ultimo acquisto invernale della Roma, Bryan Zaragoza, arrivato dal Bayern Monaco dopo il prestito al Celta Vigo. Lo spagnolo è il giocatore che può "dare una mano"a Gasperini e dare caratteristiche che mancano in questo momento alla rosa giallorossa. Il classe 2001 ha rilasciato la sua prima intervista da romanista ai canali ufficiali del club, dando già la prima stoccata alla Lazio:"Grazie a tutti per l’accoglienza. Sono molto contento di essere qui e ho voglia di iniziare. Beh, è successo tutto all’improvviso: da un giorno all’altro mi hanno informato che c’era la possibilità di trasferirmi alla Roma e non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma, a giocare in questa squadra. Voglio ringraziare anche il club, la proprietà, Massara, Gasperini e tutti quanti. Voglio ringraziarli per avermi dato questa opportunità. Arrivo con aspettative alte, con grandi aspettative. Voglio essere importante per questo club, voglio vincere dei titoli e spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League".

Poi su Gasperini:"Sì, lo conosco perché l’anno scorso mi piaceva molto come giocava la sua squadra, che era molto bella da vedere e giocava davvero un bel calcio. Ho voglia di iniziare questa avventura e di scoprire cosa potrà insegnarmi il mister. Mi aiuterà e potrò imparare molto da lui. Da sempre mi piace dribblare, l’uno contro uno e il calcio di strada. Devo dire che il dribbling e l’uno contro uno sono una delle mie grandi qualità. Appena arrivato al centro sportivo ho incontrato Dybala e ho parlato con lui. Paulo è veramente un grande giocatore e poter dividere lo spogliatoio con lui mi fa davvero piacere. Il numero 97? Dato che in Spagna o in Germania non potevo scegliere numeri superiori al 25, qui mi attirava molto l’idea di optare per un numero più grande. Per cui mi piaceva il 97 e io e la mia famiglia abbiamo deciso che era il numero che volevamo scegliere. Ho già giocato nella Liga e nella Bundesliga e non pensavo di arrivare nel campionato di Serie A, ho deciso all’improvviso. Devo dire che ho molta voglia di iniziare in questo campionato, di scoprire com’è la Serie A e di conoscere questo campionato di grandi giocatori e grandi squadre. Credo che sia un campionato complicato e difficile, ma darò tutto per cercare di vincere".

Sulla nazionale:"Devo dire che l’anno scorso ho avuto abbastanza spazio in nazionale, nonostante gli infortuni che ho avuto. Quest’anno ancora no, ma credo che l’opportunità arriverà presto e credo che il mio obiettivo, o uno dei miei obiettivi, sia arrivare al Mondiale. Ho già giocato all'Olimpico, ma contro la Lazio. Penso che non sia nulla di paragonabile, perché quel giorno ho giocato contro la Lazio, ma giocare contro la Lazio non è la stessa cosa che giocare contro la Roma, ovvero voglio vedere l’Olimpico pieno di tifosi della Roma e sentire la passione. Ho moltissima voglia di esordire con la Roma in questo stadio e il mio desiderio più grande sarebbe quello di debuttare con una vittoria. Se poi segnassi, sarebbe perfetto. Non conosco molto bene la città, non ci sono mai stato, ma tutti mi parlano benissimo di Roma. Arrivo con molta voglia di conoscere tutto e di poter restare a lungo qui. Arrivo qui con molta voglia e molte speranze e darò tutto per questo club e per questa maglia. Forza Roma, daje Roma!"