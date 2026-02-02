Zaragoza saluta il Celta e si presenta alla Roma: “Ci vediamo all’Olimpico”

Bryan Zaragoza è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma. Lo spagnolo è stato ufficializzato e nei prossimi giorni si unirà alla squadra e a Gasperini. Il classe 2001, tramite il profilo X del club, ha mandato il suo primo messaggio ai tifosi giallorossi: "Ciao tifosi della Roma, spero di vedervi presto allo Stadio Olimpico. Forza Roma". Sul suo profilo Instagram, poi, ha voluto salutare affettuosamente il Celta Vigo e i suoi tifosi, con i quali ha condiviso gli ultimi 6 mesi. Ecco le sue parole: "Celtisti, congedarmi da una città come Vigo e da una squadra come il Celta non è facile. Grazie a tutti i lavoratori del club per avermi fatto sentire uno di voi fin dal primo minuto, alla dirigenza per la fiducia e per l’importante scommessa fatta in estate, ai miei compagni per essere uno spogliatoio unico in cui tutti vanno nella stessa direzione, e allo staff tecnico per il loro modo di fare, in particolare a Claudio: a Vigo c’è un allenatore per molto tempo. Grazie ai tifosi per l’affetto ricevuto in ogni partita, in ogni passeggiata che facevo per le strade della nostra città…siete il polmone di questo club. Alcuni diranno che sono stati solo sei mesi di nulla, ma per me sono stati unici. Le notti di EuroCelta al Balaídos, l’ingresso in campo con Oliveira Dos Cen Anos, la vittoria al Bernabéu… non sono solo sei mesi, sono ricordi per tutta una vita. Ve lo assicuro. Di nuovo, grazie di tutto. In bocca al lupo per il resto della stagione. Vi seguirò da vicino". Questo, invece, il suo messaggio su X: "Sono molto contento di unirmi a un club così storico come la Roma. Con tanta voglia di conoscere tutto ciò che c’è intorno al club, i suoi tifosi, la città, ma soprattutto dimostrare le mie qualità a tutti i tifosi di questo grande club DAJE ROMA".