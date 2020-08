Zappacosta saluta la Roma: “Mesi difficili, ma sono grato per quest’esperienza” – FOTO

Zappacosta come Smalling ha salutato la Roma. Ieri ha recuperato le ultime cose e adesso farà ritorno a Londra al Chelsea, dove insieme al suo entourage e alla dirigenza Blues sceglierà il suo futuro.

Stamattina il messaggio di addio ai giallorossi: “Ciao Roma! Sono stati mesi difficili, per tutti. Sono grato per questa esperienza. Per questo ringrazio davvero tutti: la dirigenza, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Un grazie particolare va allo staff medico, i fisioterapisti, e i ragazzi che mi hanno aiutato a recuperare dal mio brutto infortunio. In bocca al lupo a tutti e per tutto, in campo e fuori: grazie Roma!”.

“Ci teniamo – ha detto Fienga – a ringraziarli per la professionalità dimostrata. Qualora si verificassero le condizioni, saremmo onorati di poter contare ancora su di loro”.