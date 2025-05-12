Le parole del difensore nerazzurro: "Manca l'ultimo gradino, gli ultimi tre punti cercheremo di conquistarli oggi davanti il nostro pubblico"
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Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro la Roma. Queste le sue parole:
Quanto pesano questi tre punti? "Sono importantissimi. Manca l'ultimo gradino, gli ultimi tre punti cercheremo di conquistarli oggi davanti il nostro pubblico"
In casa fate più fatica. Questa contro la Roma può essere una partita stimolante? "Si molto, è la squadra migliore delle ultime 20 giornate. L'abbiamo preparata bene, cercheremo di vincere".
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