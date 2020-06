Zaniolo vicino alla convocazione (simbolica) contro l’Udinese. Pau Lopez verso il forfait

Convocazione simbolica per l’Udinese? Nicolò Zaniolo ci spera, sei mesi dopo l’infortunio contro la Juventus. Oggi il numero 22 si è allenato per quasi tutta la seduta con i compagni, fissando l’8 luglio (e la sfida al Parma) come obiettivo per il rientro. Secondo quanto riportato da Chiara Zucchelli su gazzetta.it, Pau Lopez, invece, anche giovedì sarà costretto a dare forfait: nella giornata di domani il portiere spagnolo proverà ad aumentare i giri del motore, ma contro i bianconeri spetterà ancora a Mirante la difesa dei pali giallorossi. Il motivo? La solita microfattura del 12 maggio al polso, che ha costretto Pau Lopez anche oggi ad allenarsi a parte. La speranza dello staff è quella di riconsegnarlo a Fonseca per la gara di domenica contro il Napoli.