Zaniolo ‘turbo’: è il più veloce di tutti a rispondere al quiz dell’Entella… su di lui – FOTO

In questo periodo complicato, il calcio continua in ogni caso a rappresentare un elemento di svago. Se non sul campo, almeno sui social con giochi e amarcord che tengono impegnati gli appassionati e i tifosi. Così ha fatto anche l’Entella, che ha proposto un quiz ogni giorno nelle ‘stories’ di Instagram ripercorrendo le tappe più importanti nella storia del club. All’iniziativa della Virtus ha partecipato anche Nicolò Zaniolo. “Contro chi ha debuttato in Serie B Zaniolo?”, la domanda del club ligure a cui non poteva che rispondere lo stesso talento della Roma. “Benevento”, la risposta ovviamente corretta del numero 22 giallorosso, che è stato anche il più veloce, ‘vincendo’ questa manche. “Ha bruciato sul tempo i tanti tifosi che subito dopo lo hanno applaudito ed elogiato per la simpatia e l’affetto che continua a nutrire verso i nostri colori. Grande Nico, sempre top anche chiuso in casa!”, ha scritto poi l’Entella su Instagram.